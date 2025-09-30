30.09.2025 14:01 Рита Парфенова

Посадовицю з Харкова підозрюють у закупівлі генераторів за завищеною ціною

У Харкові викрили схему із закупівлею генераторів, через яку місто втратило понад пів мільйона гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, слідчі повідомили про підозру 27-річній працівниці комунального підприємства, яка відповідала за проведення закупівель.

Як відбувалася закупівля

У грудні 2022 року спеціалістка з публічних закупівель підписала договір з приватним підприємцем на постачання 27 бензинових генераторів. Загальна вартість угоди склала майже 2,5 мільйона гривень. При цьому посадовиця не перевірила реальну ринкову ціну обладнання.

Що з’ясувало слідство

Згідно з висновками товарознавчої експертизи, вартість генераторів без ПДВ становила близько 1,88 мільйона гривень. Це на понад 550 тисяч гривень менше, ніж було заплачено з міського бюджету. Таким чином територіальна громада Харкова зазнала суттєвих фінансових втрат.

Хто викрив порушення

Незаконні дії виявили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області разом зі слідчими районного управління поліції. Порушення знайшли під час аналізу інформації в системі публічних закупівель «Prozorro».

Правова кваліфікація

Посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк до 5 років,

заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років,

а також штраф у розмірі від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

