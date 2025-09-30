Посадовицю з Харкова підозрюють у закупівлі генераторів за завищеною ціною

У Харкові викрили схему із закупівлею генераторів, через яку місто втратило понад пів мільйона гривень.
Як повідомляє РЕДПОСТ, слідчі повідомили про підозру 27-річній працівниці комунального підприємства, яка відповідала за проведення закупівель.
У грудні 2022 року спеціалістка з публічних закупівель підписала договір з приватним підприємцем на постачання 27 бензинових генераторів. Загальна вартість угоди склала майже 2,5 мільйона гривень. При цьому посадовиця не перевірила реальну ринкову ціну обладнання.
Згідно з висновками товарознавчої експертизи, вартість генераторів без ПДВ становила близько 1,88 мільйона гривень. Це на понад 550 тисяч гривень менше, ніж було заплачено з міського бюджету. Таким чином територіальна громада Харкова зазнала суттєвих фінансових втрат.
Незаконні дії виявили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області разом зі слідчими районного управління поліції. Порушення знайшли під час аналізу інформації в системі публічних закупівель «Prozorro».
Посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Санкція статті передбачає:
Наразі триває досудове розслідування.
