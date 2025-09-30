30.09.2025 14:25 Віталій Хіневич

«Харківобленерго» нагадало абонентам, як передати показання електролічильників

АТ “Харківобленерго” нагадує споживачам про необхідність вчасно передавати дані приладів обліку.

Передати показання електричних лічильників потрібно до 3 жовтня включно, передає РЕДПОСТ.

Легко та швидко передати показання можна через наступні онлайн-сервіси:

чат-бот у Telegram;

чат-бот у Viber;

банер "Передача показів лічильника" сайті обленерго;

мобільний додаток "Харенерго";

sms-повідомлення на короткий номер 4300 у наступному форматі: 12 цифр особового рахунку, пробіл, і після пробілу самі показання.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники готуються до піку сезону прибирання листя.