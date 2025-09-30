    
Главная Новини Харкова ЖКГ «Харківобленерго» нагадало абонентам, як передати показання електролічильників
30.09.2025  14:25   Віталій Хіневич

«Харківобленерго» нагадало абонентам, як передати показання електролічильників

АТ “Харківобленерго” нагадує споживачам про необхідність вчасно передавати дані приладів обліку.

 
Передати показання електричних лічильників потрібно до 3 жовтня включно, передає РЕДПОСТ.
 
Легко та швидко передати показання можна через наступні онлайн-сервіси:
 
  • чат-бот у Telegram;
  • чат-бот у Viber;
  • банер "Передача показів лічильника" сайті обленерго;
  • мобільний додаток "Харенерго";
  • sms-повідомлення на короткий номер 4300 у наступному форматі: 12 цифр особового рахунку, пробіл, і після пробілу самі показання.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники готуються до піку сезону прибирання листя.

Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 ЖКГ У Харкові по проспекту Аерокосмічному триває відновлення будинку 30.09 ЖКГ Комунальники готуються до піку сезону прибирання листя 30.09 ЖКГ У Дергачівському районі тимчасово не буде світла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 