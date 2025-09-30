«Харківобленерго» нагадало абонентам, як передати показання електролічильників

АТ “Харківобленерго” нагадує споживачам про необхідність вчасно передавати дані приладів обліку.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники готуються до піку сезону прибирання листя.
Комментариев: 0
Сьогодні день підходить для зосередженості на важливих справах і планування майбутніх кроків. Нові ідеї та обдумані рішення принесуть позитивні результати.
У Харкові буде вітряно, швидкість поривів сягатиме 15–20 м/с. Небо вкриють хмари, але погода залишиться переважно сухою.
Сьогодні професійне свято відзначають бібліотекарі та перекладачі.
влажность:
давление:
ветер: