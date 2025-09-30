30.09.2025 15:00

Закликав до зміни меж території та державного кордону України: СБУ оголосила заочну підозру учаснику російських бандформувань

Служба безпеки зібрала доказову базу на учасника незаконних збройних формувань терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», який вчинив злочин проти основ національної безпеки - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, йдеться про 67-річного колишнього мешканця м. Харкова Віктора Склярова, який називає себе одним з ідеологів «руського миру» на Харківщині.

Зараз він є співголовою проросійської організації «Харьковское движение сопротивления», яка створена на непідконтрольній території України, а до 2014 року очолював харківські регіональні осередки проросійських структур «Партии славянского единства» та «Русской общины».

Після невдалої спроби захоплення проросійськими силами влади у Харкові в 2014 році він приєднався до бойовиків так званої «ДНР». На початку повномасштабної агресії рф проти України Скляров у складі російських окупаційних військ брав участь у бойових діях проти українських захисників на території Ізюмського району.

За даними слідства, ще у 2018 році зловмисник роздавав інтерв'ю кремлівським пропагандистам, у яких закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Він закликав приєднуватися до бандформувань російських терористів «ДНР» та «ЛНР», щоб разом окупувати всю територію України. При цьому, таку окупацію він цинічно називав «визволенням».

До того ж, російську агресію проти України, розпочату в 2014 році, фігурант намагався подати як внутрішньогромадянський конфлікт, перекладаючи відповідальність за нього з російської федерації на країни заходу.

Встановлено, що зазначене відеоінтерв'ю було розміщене для необмеженого перегляду на платформі відеохостингу «YouTube», а також використовувалося у сюжетах російських пропагандистських телеканалів.

Ініційовані СБУ судово-портретна та судово-лінгвістична експертизи підтвердили протиправний характер цих закликів та особисту причетність до них Віктора Склярова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

