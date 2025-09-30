    
30.09.2025  15:25   Віталій Хіневич

У Харкові по проспекту Аерокосмічному триває відновлення будинку

На проспекті Аерокосмічному триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок авіаудару минулого літа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
В результаті влучання там були зруйновані перекриття, перегородки, зовнішні стіни, покрівля, вибиті вікна й двері.
 
 
Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, після демонтажу аварійних конструкцій будівельники відновили перекриття, стіни, дах і скління. Станом на сьогодні виконано 95% робіт з відновлення фасаду - його утеплюють і фарбують.
 
 
Після завершення капремонту будинок стане енергоефективним. Проєктом також передбачено декоративне оздоблення фасаду з підсвіткою. Ознайомитися з концепцією відновлення можна за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тимчасово припинять газопостачання у Новобаварському районі
 
