Lacoste як ікона стилю — що можна купити на Kasta.ua

Є бренди, які впізнаєш з першого погляду. Lacoste — саме такий. Маленький зелений крокодил на поло давно став символом елегантності зі спортивним настроєм. Бренд, який у 1933 році заснував відомий тенісист Рене Лакост, сьогодні — це вже не тільки тенісні майданчики, а цілий світ моди, відомий у всьому світі. Одяг, взуття, аксесуари, парфумерія, навіть благодійність — Lacoste всюди, і завжди у впізнаваному стилі.
Рене Лакост, на прізвисько «Крокодил», вирішив створити футболку, у якій зручно грати в теніс, але яка водночас виглядає стильно. Так з’явилося легендарне поло. З часом воно вийшло далеко за межі спортивних кортів і стало частиною гардероба мільйонів.
Сьогодні Lacoste належить швейцарській корпорації Maus Frères і представлений у більш ніж 100 країнах. Колекції бренду регулярно з’являються на Нью-Йоркському тижні моди. А ще у 2006 році компанія заснувала Fondation René Lacoste — фонд, що підтримує молодь і спорт.
Якщо говорити просто: тут можна зібрати повноцінний гардероб для всієї сім’ї. Жінки завжди цінують одяг, який підкреслює індивідуальність та комфорт — все це можна знайти в каталозі. Не менш різноманітним є й розділ для чоловіків. Для дітей бренд вибирає матеріали виключно з урахуванням активності та чутливості шкіри. Ось детальніше, що є в каталозі:
Аксесуари — окрема любов. Рюкзаки, сумки, візитниці, ремені, кепки, панами, годинники, оправи, картхолдери, шапки, рукавиці, шарфи, гаманці, а також чохли для ноутбука. Кожна деталь витримана в стилі: нічого зайвого, тільки якість і характер.
По-перше, це офіційні колекції з гарантією якості. Вам не доведеться сумніватися, чи це справжній товар або ж підробка.
По-друге, там завжди є вибір: новинки, розпродажі, уцінка. Якщо підключити Kasta Black, отримаєте ще більше переваг:
Плюс — зручний пошук, фільтри й можливість додати вподобані речі в «Обране». Звучить дрібницею, але економить купу часу.
Щодо повернення, знаєте, всяке трапляється: іноді розмір не підійшов, а в інших випадках захотілося щось інше. То це не проблема. Ви можете повернути будь-який новий товар, що не був у вжитку та не має жодних слідів використання. Це можливо за умови, що ви зберегли його ідеальний стан та усі захисні елементи.
Lacoste — це про баланс між спортом і вишуканістю. Це одяг і взуття, яке не просто служить, а формує образ. І найприємніше, що все це легко знайти на Kasta: від культового поло до стильних кедів чи парфумів.
Тож, якщо давно хотів додати до свого гардероба щось із зеленим крокодилом — саме час. Переглянь асортимент на Kasta і обери те, що буде твоєю улюбленою річчю на роки вперед.
