30.09.2025  15:48   Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)

Куди саме поцілив БПЛА розповів мер Харкова Ігор Терехов.


"По Київському району завдано удар «молнією». Подробиці уточнюємо.", - поніофрмува мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. - "Влучання у землю. Наразі - без постраждалих та руйнувань".

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що три населені пункти Харківщини зазнали ударів ворога
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
