Ворог вдарив по Харкову безпілотником (оновлено)

Куди саме поцілив БПЛА розповів мер Харкова Ігор Терехов.
"По Київському району завдано удар «молнією». Подробиці уточнюємо.", - поніофрмува мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. - "Влучання у землю. Наразі - без постраждалих та руйнувань".
