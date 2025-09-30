30.09.2025 09:07 Рита Парфенова

Три населені пункти Харківщини зазнали ударів ворога

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, російські війська атакували Богодухівський, Куп’янський та Золочівський райони.

Для атак використовували безпілотники різних типів. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Через обстріли у місті Куп’янськ пошкоджено будинок, а у селі Грушівка зайнялася суха трава. FPV-дрони ворога влучили по селу Тимофіївка Золочівської громади, пошкоджено приватне житло.

29 вересня поліція провела 12 оглядів місць подій і внесла до ЄРДР відомості за 10 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією рф. Від початку вторгнення на Харківщині зареєстровано 26 668 воєнних злочинів.

