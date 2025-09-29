29.09.2025 19:19 Дмитро Колонєй
У передмісті Харкова вибухом поранено підлітка
Стало відомо, як стався нещасний випадок під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 29 вересня 2025 року у Чугуївському районі, на території Слобожанської громади, в селі Слобожанське поранився вибухом хлопець 2009 року народження, попередньо патрон. Він був госпіталізований до лікарні.
Надзвичайники нагадують
-
вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу
Неможна у жодному разі
-
торкатися підозрілих предметів,
-
піднімати їх та
-
намагатися самостійно перемістити.
Слід
-
негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102.
-
розповіти дітям про небезпеку мін та боєприпасів
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські сапери знищили
сотні вибухонебезпечних предметів.
