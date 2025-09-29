    
29.09.2025  19:19   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова вибухом поранено підлітка

Стало відомо, як стався нещасний випадок під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 29 вересня 2025 року у Чугуївському районі, на території Слобожанської громади, в селі Слобожанське поранився вибухом хлопець 2009 року народження, попередньо патрон. Він був госпіталізований до лікарні.
 
Надзвичайники нагадують 
 
  • вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу
Неможна у жодному разі
 
  • торкатися підозрілих предметів,
  • піднімати їх та
  • намагатися самостійно перемістити.
Слід
  • негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102.
  • розповіти дітям про небезпеку мін та боєприпасів
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські сапери знищили сотні вибухонебезпечних предметів.
 
