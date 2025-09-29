29.09.2025 18:16 Дмитро Колонєй

Харківські сапери знищили сотні вибухонебезпечних предметів

У ДСНС Харківщини підбили підсумки роботи за тиждень.



Харківські сапери знищили сотні вибухонебезпечних предметів



Як повідомляє РЕДПОСТ , упродовж тижня піротехнічні підрозділи Харківщини

здійснили 328 виїздів

знешкодили 601 ворожий боєприпас.

Наразі в регіоні працюють 45 піротехнічних розрахунків — 300 саперів і 149 одиниць спеціалізованої техніки. Від початку 2022 року обстежено

12 964 га територій,

5 637 га сільгоспугідь,

4 603 км доріг і лінійних мереж,

88 об’єктів та

5 185 домогосподарств.

Загалом знешкоджено 131 728 ВНП.

За тиждень підрозділи Харківського гарнізону 63 рази залучалися до надання допомоги населенню. Ліквідовано 278 пожеж, з них 31 — спричинені ворожими обстрілами у

Харківському, Чугуївському, та Купʼянському районах області.

У період з 23 по 27 вересня ворог пошкодив

декілька приватних житлових будинків,

господарчі споруди,

літню кухню,

гараж із легковими автомобілями,

навчальний заклад та

адміністративну будівлю на території комунального підприємства.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень.

Також у ніч з 23 на 24 вересня через масовані удари безпілотниками сталося чотири пожежі у Холодногірському районі міста Харків. Пошкоджені або горіли

будівля недіючого магазину,

господарча споруда та

обʼєкти енергетичної інфраструктури

приватні житлові будинки та

легкові автомобілі.

Одна людина зазнала поранень.

Протягом тижня ліквідовано 147 пожеж у природних екосистемах, 15 з яких виникли через обстріли, решта — наслідки людської недбалості чи умисного підпалу.

У результаті побутових пожеж загинули дві людини, ще одна – зазнала ушкоджень. Крім того, вогнем знищено близько 120 га сухої рослинності.

Триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Із територій 16 громад спільними зусиллями евакуйовано 33 067 людей, в тому числі 2662 дитини та 334 маломобільних осіб.

