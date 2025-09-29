29.09.2025 18:16 Дмитро Колонєй
Харківські сапери знищили сотні вибухонебезпечних предметів
У ДСНС Харківщини підбили підсумки роботи за тиждень.
, упродовж тижня піротехнічні підрозділи Харківщини
-
здійснили 328 виїздів
-
знешкодили 601 ворожий боєприпас.
Наразі в регіоні працюють 45 піротехнічних розрахунків — 300 саперів і 149 одиниць спеціалізованої техніки. Від початку 2022 року обстежено
-
12 964 га територій,
-
5 637 га сільгоспугідь,
-
4 603 км доріг і лінійних мереж,
-
88 об’єктів та
-
5 185 домогосподарств.
Загалом знешкоджено 131 728 ВНП.
За тиждень підрозділи Харківського гарнізону 63 рази залучалися до надання допомоги населенню. Ліквідовано 278 пожеж, з них 31 — спричинені ворожими обстрілами у
Харківському, Чугуївському, та Купʼянському районах області.
У період з 23 по 27 вересня ворог пошкодив
-
декілька приватних житлових будинків,
-
господарчі споруди,
-
літню кухню,
-
гараж із легковими автомобілями,
-
навчальний заклад та
-
адміністративну будівлю на території комунального підприємства.
Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень.
Також у ніч з 23 на 24 вересня через масовані удари безпілотниками сталося чотири пожежі у Холодногірському районі міста Харків. Пошкоджені або горіли
-
будівля недіючого магазину,
-
господарча споруда та
-
обʼєкти енергетичної інфраструктури
-
приватні житлові будинки та
-
легкові автомобілі.
Одна людина зазнала поранень.
Протягом тижня ліквідовано 147 пожеж у природних екосистемах, 15 з яких виникли через обстріли, решта — наслідки людської недбалості чи умисного підпалу.
У результаті побутових пожеж загинули дві людини, ще одна – зазнала ушкоджень. Крім того, вогнем знищено близько 120 га сухої рослинності.
Триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Із територій 16 громад спільними зусиллями евакуйовано 33 067 людей, в тому числі 2662 дитини та 334 маломобільних осіб.
