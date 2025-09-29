29.09.2025 17:42 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих патрульних Харкова

У Харкові пройшли урочисті заходи з нагоди 10-ї річниці створення управління патрульної поліції.



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час виступу на урочистому заході мер Харкова Ігор Терехов згадав перші роки роботи нового підрозділу, відзначив довіру харків’ян до патрульних і подякував їм за відповідальну роботу під час війни.

«Десять років тому харків’яни з обережністю сприйняли створення патрульної поліції. Пам’ятаю перші автівки, перші виїзди... Але з часом ви довели, що на вас можна покластися. Особливо це стало відчутно з початком повномасштабної війни, коли ви взяли на себе величезну відповідальність, працюєте зараз разом із ДСНС і допомагаєте харків’янам під час обстрілів. Це важка щоденна робота, яку не завжди видно, але яку кожен мешканець міста цінує. Я вдячний вам за професіоналізм і відданість своїй справі!» - зазначив Ігор Терехов.

Міський голова вручив кращим працівникам нагрудний знак «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, медалі «За оборону міста-героя Харків» та почесні грамоти Харківської міської ради.

