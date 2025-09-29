    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов відзначив кращих патрульних Харкова
29.09.2025  17:42   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих патрульних Харкова

У Харкові пройшли урочисті заходи з нагоди 10-ї річниці створення управління патрульної поліції.


Ігор Терехов відзначив кращих патрульних Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час виступу на урочистому заході мер Харкова Ігор Терехов згадав перші роки роботи нового підрозділу, відзначив довіру харків’ян до патрульних і подякував їм за відповідальну роботу під час війни.
 
«Десять років тому харків’яни з обережністю сприйняли створення патрульної поліції. Пам’ятаю перші автівки, перші виїзди... Але з часом ви довели, що на вас можна покластися. Особливо це стало відчутно з початком повномасштабної війни, коли ви взяли на себе величезну відповідальність, працюєте зараз разом із ДСНС і допомагаєте харків’янам під час обстрілів. Це важка щоденна робота, яку не завжди видно, але яку кожен мешканець міста цінує. Я вдячний вам за професіоналізм і відданість своїй справі!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Міський голова вручив кращим працівникам нагрудний знак «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, медалі «За оборону міста-героя Харків» та почесні грамоти Харківської міської ради.
 
