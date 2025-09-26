26.09.2025 11:05

Як тренуються Слобожанські «Скіфи» під час війни (відео)

Слобожанські гвардійці постійно практикують вправи зі стрільби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на 5 Слобожанську бригаду "Скіф" НГУ.

Перемога любить старанність! Саме цього правила дотримуються інструктори з тактичної підготовки 5 Слобожанської бригади «Скіф» під час регулярних тренувань особового складу гвардійців.

«Стрільба навскид потрібна, щоб під час бойового зіткнення з ворогом ви довго в нього не цілилися, а одразу в попадали», - говорить інструктор з тактичної підготовки на позивний Веселий.

Всі Слобожанські інструктори мають за плечима реальний бойовий досвід цієї війни. Програма для підготовки особового складу складаються окремо під кожну нову групу, відповідно до їх рівня підготовки.

«Для вдосконалення навичок ми проводимо бойові стрільби з постійною зміною локацій. Ми бачимо позитивні результати, бо окрім стрільб ще постійно робимо вправи з холощення», - наголошує офіцер Слобожанської бригади на позивний Фарос.

«Стрільби є важливою складовою для виконання бойового завдання, але не менш критичним буде можливість гвардійця надати першу медичну допомогу собі чи побратиму під час отримання порання. Але медична підготовка – то вже тема наступного сюжету», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram