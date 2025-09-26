26.09.2025 11:40 Віталій Хіневич

Ігор Терехов привітав з днем народження почесного харків’янина Ігоря Вировця

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 26 вересня, привітав з днем народження Ігоря Вировця - Почесного громадянина міста Харкова, депутата Харківської міської ради 1-7 скликань.

«Ваше життя нерозривно пов’язане з Харковом. Як депутат кількох скликань міської ради Ви завжди стояли на боці інтересів містян, приділяючи увагу найважливішим для людей питанням.

Завдяки Вашій енергії, небайдужості та активній громадянській позиції Харків започаткував чимало важливих ініціатив, спрямованих на його розвиток та благоустрій. Дякую за Вашу чесність, принциповість і любов до рідного міста!

Нехай кожен день буде наповнений радістю, увагою і теплом рідних! Бажаю Вам міцного здоров’я, довгих і активних років життя, благополуччя та миру!» - говориться у привітанні.

