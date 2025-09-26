26.09.2025 09:15 Віталій Хіневич

Почесна харків’янка Світлана Коливанова-Попеску святкує день народження

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 26 вересня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, головного балетмейстера Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка Світлану Коливанову-Попеску.

«Ви - гордість Харкова та всієї України. Ваш неповторний талант і безмежна відданість балетному мистецтву подарували світові вистави, що стали еталоном витонченості та натхнення.

Завдяки Вашій праці та творчій енергії харківська балетна школа посідає почесне місце серед провідних мистецьких осередків країни. Ви виховали цілу плеяду яскравих артистів, які продовжують примножувати культурну славу нашого міста.

Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, гармонії та невичерпної енергії! Нехай кожен новий день дарує радість і натхнення, а у Вашому домі завжди панують щастя, тепло і мир!» - говориться у привітанні.

