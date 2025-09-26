Почесна харків’янка Світлана Коливанова-Попеску святкує день народження

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 26 вересня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, головного балетмейстера Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка Світлану Коливанову-Попеску.
Комментариев: 0
Сьогодні день спонукає до роздумів і планування майбутніх справ. Будьте уважні до дрібниць, вони відіграють важливу роль.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Опадів не прогнозують.
26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.
влажность:
давление:
ветер: