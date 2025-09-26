26.09.2025 08:45 Віталій Хіневич
Минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
У с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік; у с. Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка.
Також до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп'янськ 15 вересня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
4 КАБ;
1 БпЛА типу «Ланцет»;
3 БпЛА типу «Молнія»;
4 fpv-дрони;
1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине);
у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (м. Куп'янськ), цивільне підприємство (сел. Приколотне), автомобіль, цивільне підприємство (с. Малий Бурлук);
у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди (с. Бугаї Другі, с. Перовське, с. Івашки).
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.
