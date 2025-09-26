    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області
26.09.2025  08:45   Віталій Хіневич

Минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік; у с. Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка.
 
Також до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп'янськ 15 вересня.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине);
 
у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (м. Куп'янськ), цивільне підприємство (сел. Приколотне), автомобіль, цивільне підприємство (с. Малий Бурлук);
 
у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди (с. Бугаї Другі, с. Перовське, с. Івашки).
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.
 

Тэги:  агрессия росии, харків
