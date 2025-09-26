26.09.2025 08:30
Тимчасово призупиняється розподіл газу в селі Ліманівка
Фахівці планують виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.
Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 08-00 години 30.09.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам с. Лиманівка Лозівського району за адресами:
-
вул. Газопроводна,
-
вул. Переможців,
-
проїзд Миру.
Завершити виконання робіт планується о 17 -00 30.09.2025 року.
«Просимо споживачів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що харків’яни можуть швидко знайти найближчий бювет
через чат-бот.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0