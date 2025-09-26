26.09.2025 08:30

Тимчасово призупиняється розподіл газу в селі Ліманівка

Фахівці планують виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 08-00 години 30.09.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам с. Лиманівка Лозівського району за адресами:

вул. Газопроводна,

вул. Переможців,

проїзд Миру.

Завершити виконання робіт планується о 17 -00 30.09.2025 року.

«Просимо споживачів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.

