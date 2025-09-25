25.09.2025 11:53 Рита Парфенова

Харків’яни можуть швидко знайти найближчий бювет через чат-бот

Новий сервіс у чат-боті «Харків – твій дім» допомагає мешканцям швидко визначити точки питної води у місті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в чат-боті «Харків – твій дім» вже місяць працює сервіс «Знайти найближчі бювети». Він допомагає швидко дізнатися, де розташовані точки питної води в районі або поблизу вас. За перші 30 днів ним скористалися понад 2600 разів, що свідчить про активний інтерес харків’ян.

Щоб знайти бювет, у головному меню оберіть розділ «Життєзабезпечення та громадська безпека» → «Знайти найближчий бювет». Сервіс показує перелік адрес у районі або дозволяє надіслати геолокацію для відображення пунктів на карті.

Дані включають вид бювету, район, точну адресу з посиланням на карту, графік роботи та номер техпідтримки. Пошук за геолокацією також показує відстань до пункту. Під час повітряної тривоги GPS може працювати з похибкою, але маркер можна перемістити вручну.

Сервіс працює цілодобово, а актуальну інформацію можна переглянути на інтерактивній мапі «Геопортал міста Харкова».

