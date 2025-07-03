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03.07.2025  19:30   

Багаторівнева система доочищення та мінералізація: у Харкові встановлюють бювети з питною водою (фото)

Міська влада спільно з КП «Харківводоканал» працює над реалізацією проєкту зі встановлення бюветів з безкоштовною питною водою для мешканців Харкова.


Багаторівнева система доочищення та мінералізація: у Харкові встановлюють бювети з питною водою (фото)
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили на підприємстві, в різних житлових районах міста вже встановили 29 таких об’єктів. Це повноцінні автономні пункти водопостачання, забезпечені резервним живленням на випадок блекаутів.
 
Вода до бюветів подається з централізованого водогону, проходить багаторівневу систему доочищення та мінералізується. Крім того, фахівці лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю підприємства регулярно відбирають проби з кожного бювета для аналізу. 
 
Проєкт реалізується з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова за підтримки міжнародних партнерів.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває комплексна реконструкція водопровідних мереж.
 
Тэги:  вода, харків
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