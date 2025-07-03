03.07.2025 20:15 Віталій Хіневич

У Польщі презентували роботу Ситуаційного центру міста Харкова

Директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких під час робочого відрядження до Жешува (Польща) презентував роботу Ситуаційного центру міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Він акцентував увагу на взаємодії екстрених служб, а також розповів про системи відеоспостереження, цифровий радіозв'язок та нову диференційовану систему оповіщення населення про загрози.

Також Богдан Гладких зазначив, що за підтримки міського голови Ігоря Терехова у Харкові була повністю перезавантажена ланка територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. У місті був значно збільшений матеріальний резерв для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, створені спеціалізовані служби цивільного захисту на базі комунальних підприємств, відпрацьовані плани реагування на різні види надзвичайних подій.

Польські колеги висловили зацікавленість у харківському досвіді та готовність надавати підтримку в реалізації безпекових проєктів.

Захід був організований благодійним фондом «Польща допомагає Україні», який надає підтримку в роботі Ситуаційного центру міста Харкова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що участь Нормана Фостера у відновленні Харкова не потребує коштів міського бюджету.