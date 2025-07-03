03.07.2025 14:02 Рита Парфенова

У Харкові триває комплексна реконструкція водопровідних мереж

Комунальне підприємство «Харківводоканал» проводить масштабні ремонтні роботи на насосних станціях та зовнішніх водопровідних мережах у різних районах міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальне підприємство «Харківводоканал» щоденно виконує комплекс заходів із підтримки водопровідного господарства Харкова у справному стані.

Нещодавно у Холодногірському та Новобаварському районах фахівці комплексу «Харківводопостачання» здійснили капітальний ремонт на насосній станції та прилеглих зовнішніх мережах.

Зокрема, відремонтовано запірно-регулювальну арматуру діаметром 500 мм, встановлено нову засувку діаметром 100 мм, а також проведено перевірку та заміну контрольно-вимірювальних приладів. Окрім цього, здійснено ревізію електротехнічного обладнання і ремонт хлораторної установки, повідомив начальник насосної станції Борис Вовянко.

Паралельно аварійні бригади замінили арматуру на водоводах на вулицях Холодногірській, Рівненській та Полтавському Шляху. Нові пожежні гідранти встановили на вулицях Лисій, Полтавському Шляху та в провулку Титаренківському.

У «Харківводоканалі» подякували мешканцям за своєчасну оплату послуг, наголосивши, що саме ці кошти дають змогу підтримувати критичну інфраструктуру навіть у складних умовах.

Підприємство продовжує виконувати повний комплекс ремонтно-профілактичних робіт, що гарантують безперебійне водопостачання харків’ян та запобігають аварійним ситуаціям.

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