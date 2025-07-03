Ігор Терехов: Інвестори готові вкладати кошти у проєкти Фостера

Проєкти британського архітектора Нормана Фостера з відбудови Харкова викликають інтерес у міжнародних інвесторів і є шансом для міста збудувати сучасну інфраструктуру.
Про це міський голова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю «Українській правді», передає РЕДПОСТ.
Він наголосив, що участь знаного архітектора сприяє залученню фінансування з боку іноземних фондів і приватного бізнесу.
«Це дуже розумна людина, симпатик України. Людина-бренд. Під його ім'я готові фінансувати і приватні інвестори, і банківські установи. Для нас цей проєкт – шанс збудувати ідеальне місто майбутнього», – підкреслив Ігор Терехов.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що скасування місцевих податків і зборів у Харкові стало можливим завдяки домовленості про компенсацію з боку держави.
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