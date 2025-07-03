У Харкові розробили проєкт підземного дитячого садка з підвищеними вимогами безпеки

Підготовлена проєктна документація для будівництва підземного дитсадка, який відповідатиме сучасним нормативам безпеки.
Міська влада Харкова розробила проєктну документацію для будівництва підземного дитячого садка, який відповідатиме всім сучасним вимогам безпеки та санітарії. Про це 3 липня в інтерв’ю «Українській правді» розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За словами очільника міста, дошкільні заклади мають особливі стандарти, оскільки дитина проводить у них більшу частину дня, включно зі сном. Тому будівництво садка регламентується окремими нормативними документами.
«Коштуватиме дитсадок дорожче, ніж школа», – зауважив Ігор Терехов, підкресливши, що цей проєкт є важливим кроком для відновлення очного навчання наймолодших мешканців Харкова.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що скасування місцевих податків і зборів у Харкові стало можливим завдяки домовленості про компенсацію з боку держави.
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