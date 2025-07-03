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03.07.2025  13:27   Рита Парфенова

У Харкові розробили проєкт підземного дитячого садка з підвищеними вимогами безпеки

Підготовлена проєктна документація для будівництва підземного дитсадка, який відповідатиме сучасним нормативам безпеки.


Фото з відкритих джерел

Міська влада Харкова розробила проєктну документацію для будівництва підземного дитячого садка, який відповідатиме всім сучасним вимогам безпеки та санітарії. Про це 3 липня в інтерв’ю «Українській правді» розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За словами очільника міста, дошкільні заклади мають особливі стандарти, оскільки дитина проводить у них більшу частину дня, включно зі сном. Тому будівництво садка регламентується окремими нормативними документами.

«Коштуватиме дитсадок дорожче, ніж школа», – зауважив Ігор Терехов, підкресливши, що цей проєкт є важливим кроком для відновлення очного навчання наймолодших мешканців Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що скасування місцевих податків і зборів у Харкові стало можливим завдяки домовленості про компенсацію з боку держави.

Тэги:  дитсадок, школа, харків, ігор терехов
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