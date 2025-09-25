25.09.2025 11:45 Віталій Хіневич

Лісничі розповіли про пожежі у Харківській області

Протягом доби працівники Ізюмського надлісництва ліквідували три великі пожежі, які виникли декілька днів тому у різних лісництвах та кварталах через ворожі дронові атаки та обстріли.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".

Загоряння спалахнули у лісах, які знаходяться за 12 кілометрів від лінії зіткнення, та є замінованими. Це суттєво ускладнило роботу лісівникам-вогнеборцям. Крім мінної небезпеки, постійно існує повітряна загроза.

У Студенецькому лісництві Філія "Слобожанський лісовий офіс" загасили пожежу на площі 25 га. Ще дві пожежі ліквідували у Червонооскільському лісництві площею 23 та 24 га. Також протягом доби були ліквідовані невеликі загоряння 0,2 га у Піщанському лісництві та 2,5 га у Балаклійському лісництві.

Ситуація у лісових масивах неподалік зони бойових дій складна. Пожежі періодично спалахують дуже часто. Лісівники роблять усе можливе, щоб оперативно локалізувати й зупинити загоряння та врятувати ліси Харківщини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 25 вересня російський дрон-камікадзе атакував селище Приколотне на Харківщині. Внаслідок ворожого удару сталася пожежа та пошкодження будівель, загинув 59-річний чоловік.