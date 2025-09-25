25.09.2025 11:20 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 25 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3647 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
Діловод – 120 000 грн.
-
Юрисконсульт – 50 000 грн.
-
Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.
-
Шеф-кухар – 40 000 грн.
-
Представник торговельний – 35 000 грн.
-
Лікар-стоматолог-ортопед – 30 000 грн.
-
Шліфувальник – 26 500 грн.
-
Токар – 26 300 грн.
-
Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн.
-
Спеціаліст-бухгалтер – 20 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звератится на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
