Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 25 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3647 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Діловод – 120 000 грн.

Юрисконсульт – 50 000 грн.

Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.

Шеф-кухар – 40 000 грн.

Представник торговельний – 35 000 грн.

Лікар-стоматолог-ортопед – 30 000 грн.

Шліфувальник – 26 500 грн.

Токар – 26 300 грн.

Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн.

Спеціаліст-бухгалтер – 20 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звератится на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

