Харків’яни отримали безпечніші території: понад 256 га розміновано за тиждень

Минулого тижня піротехніки очистили Харківщину від тисяч вибухонебезпечних предметів та повернули безпеку населеним пунктам і критичній інфраструктурі.
Протягом останнього тижня на Харківщині було розміновано понад 256 гектарів території. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки забезпечує Центр координації протимінної діяльності. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Піротехніки обстежили понад 213 гектарів сільгоспугідь, 7 кілометрів ліній електропередач, 500 метрів ділянок водогонів і 2 кілометри газопроводів. Також розміновано 9 домоволодінь та повторно підключено до електромережі 6680 абонентів.
За тиждень знешкоджено 2824 вибухонебезпечні предмети, що значно підвищило безпеку мешканців і дало змогу відновлювати мирну діяльність на очищених ділянках. Центр координації нагадує громадянам про необхідність негайно повідомляти про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження за номерами 101 або 102.
