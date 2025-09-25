Харківщина під ударами: є загиблий та поранена жінка

Ворожі удари пошкодили житлові будинки, школу, адмінбудівлю та будинок культури.
Протягом минулої доби російські війська атакували п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще одна – отримала поранення. У селищі Приколотне Вільхуватської громади загинув чоловік, його особу уточнюють. У селі Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 42-річна жінка.
Окупанти застосували по Харківщині різні види озброєння: три керовані авіабомби (КАБ), один дрон-камікадзе «Герань-2», два безпілотники «Молнія» та один fpv-дрон.
Внаслідок ударів пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
