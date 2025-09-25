25.09.2025 08:41 Рита Парфенова

Харківщина під ударами: є загиблий та поранена жінка

Ворожі удари пошкодили житлові будинки, школу, адмінбудівлю та будинок культури.



На фото с. Шипувате

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще одна – отримала поранення. У селищі Приколотне Вільхуватської громади загинув чоловік, його особу уточнюють. У селі Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 42-річна жінка.

Окупанти застосували по Харківщині різні види озброєння: три керовані авіабомби (КАБ), один дрон-камікадзе «Герань-2», два безпілотники «Молнія» та один fpv-дрон.

Внаслідок ударів пошкоджено й зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі зафіксовані руйнування 5 приватних будинків, 3 господарських споруд, будівлі навчального закладу (с. Шипувате), адміністративної будівлі (сел. Приколотне) та 2 приватних будинків (с. Подоли);

у Чугуївському районі постраждали 2 житлові будинки, автомобіль у селищі Старий Салтів та будинок культури в селі Юрченкове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 25 вересня російський дрон-камікадзе атакував селище Приколотне на Харківщині. Внаслідок ворожого удару сталася пожежа та пошкодження будівель, загинув 59-річний чоловік.