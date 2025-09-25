На Харківщині відбито вісім атак ворога за добу

Ворог продовжує штурмувати українські позиції та завдавати авіаударів. На Харківщині оборонці відбили вісім атак, а під вогонь потрапили прифронтові населені пункти.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі намагалися штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби зафіксовано шість атак загарбників. Наші захисники стримували ворога поблизу Котлярівки, Лозової, а також у напрямку Піщаного й Колісниківки.
Крім того, агресор завдав авіаудару по району населеного пункту Шипувате Куп’янського району Харківської області.
