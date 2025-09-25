    
25.09.2025  09:18   Рита Парфенова

На Харківщині відбито вісім атак ворога за добу

Ворог продовжує штурмувати українські позиції та завдавати авіаударів. На Харківщині оборонці відбили вісім атак, а під вогонь потрапили прифронтові населені пункти.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі намагалися штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби зафіксовано шість атак загарбників. Наші захисники стримували ворога поблизу Котлярівки, Лозової, а також у напрямку Піщаного й Колісниківки.

Крім того, агресор завдав авіаудару по району населеного пункту Шипувате Куп’янського району Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували з повітря п’ять населених пунктів Харківської області. 
