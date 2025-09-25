Внаслідок удару дрона загинув мирний житель Харківщини (фото)

Вночі 25 вересня російський дрон-камікадзе атакував селище Приколотне на Харківщині. Внаслідок ворожого удару сталася пожежа та пошкодження будівель, загинув 59-річний чоловік.
На жаль, унаслідок атаки загинув 59-річний місцевий житель.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
