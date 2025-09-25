    
25.09.2025  08:13   Рита Парфенова

Внаслідок удару дрона загинув мирний житель Харківщини (фото)

Вночі 25 вересня російський дрон-камікадзе атакував селище Приколотне на Харківщині. Внаслідок ворожого удару сталася пожежа та пошкодження будівель, загинув 59-річний чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України, 25 вересня близько 3:00 російський безпілотник типу «Герань-2» влучив по території комунального підприємства у селищі Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району.
 
Вибух спричинив пожежу та руйнування адміністративної будівлі, також пошкоджено житлові будинки.
 
Для ліквідації наслідків були залучені 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, серед яких медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
 

На жаль, унаслідок атаки загинув 59-річний місцевий житель.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ліквідували масштабну пожежу.
 
