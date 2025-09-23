    
23.09.2025  11:20   Віталій Хіневич

У Харківській області ліквідували масштабну пожежу

22 вересня о 11:34 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави за межами села Лисогірка Ізюмськог району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів встановили що на відкритій території горить трава на площі 2,8 га.
 
Пожежу о 15:50 ліквідовано. Постраждалих  немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.
 
Від ДСНС Луганщини до ліквідації пожежі залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу ліквідовано 35 пожеж, серед них – внаслідок обстрілу.
 
Тэги:  події, харків
