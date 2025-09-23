23.09.2025 11:20 Віталій Хіневич

У Харківській області ліквідували масштабну пожежу

22 вересня о 11:34 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави за межами села Лисогірка Ізюмськог району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце виклику рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів встановили що на відкритій території горить трава на площі 2,8 га.

Пожежу о 15:50 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.

Від ДСНС Луганщини до ліквідації пожежі залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу ліквідовано 35 пожеж, серед них – внаслідок обстрілу.