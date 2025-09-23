23.09.2025 10:45 Рита Парфенова

Поліцейські документують наслідки ударів росії по Харківщині (фото)

Протягом доби російські війська завдали ударів по чотирьох районах Харківщини, є загиблі та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Впродовж доби армія рф обстрілювала Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони. Проти мирного населення росіяни застосовували керовані авіабомби та безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу загинула 65-річна місцева мешканка. У селі Прудянка Харківського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Крім того, безпілотники знищили кілька приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі у селах Перовське та Івашки Золочівської громади.

22 вересня поліцейські здійснили 24 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за п’ятьма кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 577 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби на Харківщині зафіксовано обстріли шести населених пунктів. Внаслідок одного з ударів загинула жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру.