На Харківщині за добу ліквідовано 35 пожеж, серед них – внаслідок обстрілу

Рятувальники області звітують про десятки виїздів протягом доби. Найбільше роботи припало на гасіння пожеж у природних екосистемах та лісах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 22 по 23 вересня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 44 оперативні виїзди. З них 35 стосувалися ліквідації пожеж, у тому числі однієї – спричиненої ворожими обстрілами в Богодухівському районі.
За інформацією рятувальників, протягом доби в області було ліквідовано 16 пожеж у природних екосистемах на площі понад 13 гектарів. Крім того, у Ізюмському районі триває гасіння шести масштабних лісових пожеж.
Піротехнічні підрозділи ДСНС за цей період вилучили та знешкодили 102 вибухонебезпечні предмети. Окрім ліквідації пожеж, рятувальники шість разів надавали допомогу населенню та здійснили три інші виїзди.
