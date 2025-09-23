    
23.09.2025  08:34   Рита Парфенова

Сили оборони відбили 16 атак російських військ на Харківщині

Протягом доби українські підрозділи стримували штурмові дії окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом останньої доби Сили оборони відбили 12 атак противника. Бої точилися у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного, а також у напрямку Одрадного та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки російських військ. Українські захисники відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбито ворожі атаки біля Вовчанська та Куп’янська.

 

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
