Протягом доби українські підрозділи стримували штурмові дії окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку протягом останньої доби Сили оборони відбили 12 атак противника. Бої точилися у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного, а також у напрямку Одрадного та Кутьківки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки російських військ. Українські захисники відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.
Залишайтеся спокійними: сьогоднішній день може бути напруженим і сповненим конфліктів. Уникання суперечок допоможе зберегти емоційну рівновагу, а переможе саме той, хто вирішить не брати участі в конфліктах.
Упродовж дня у Харкові збережеться ясна та сонячна погода. Хмари не з’являтимуться аж до вечора. Опадів синоптики не прогнозують.
23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов.
