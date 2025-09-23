23.09.2025 08:34 Рита Парфенова

Сили оборони відбили 16 атак російських військ на Харківщині

Протягом доби українські підрозділи стримували штурмові дії окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом останньої доби Сили оборони відбили 12 атак противника. Бої точилися у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного, а також у напрямку Одрадного та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки російських військ. Українські захисники відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.

