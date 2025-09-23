Міський голова Ігор Терехов привітав єврейську громаду Харкова з Рош га-Шана

Очільник міста звернувся до єврейської громади Харкова з нагоди юдейського Нового року, побажавши миру, добробуту та впевненості в майбутньому.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов привітав єврейську громаду міста з Новим роком за юдейським календарем – святом Рош га-Шана.
«Шановна єврейська громадо міста Харкова! Щиро вітаю вас з Новим роком за юдейським календарем – Рош га-Шана. Це свято є символом духовного оновлення, добрих справ та надії на світле майбутнє», – зазначив міський голова.
За словами Ігоря Терехова, єврейська громада є невід’ємною частиною історії та культурного життя Харкова. «Ми високо цінуємо ваш внесок у розвиток Харкова та у зміцнення атмосфери взаємоповаги й толерантності», – підкреслив він.
«Бажаю вам миру, злагоди, здоров’я та достатку. Нехай новий рік принесе в кожну родину щастя, любов і впевненість у завтрашньому дні. Шана това у-метука!», – додав Ігор Терехов.
