На Харківщині відбито ворожі атаки біля Вовчанська та Куп’янська

Сили оборони стримали штурми росіян на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.

На Харківщині тривають бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки російських військ. Ще п’ять боєзіткнень тривають поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку українські воїни успішно зупинили шість наступальних дій противника. Бої відбувались у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

