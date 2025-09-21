На Харківщині відбито ворожі атаки біля Вовчанська та Куп’янська

Сили оборони стримали штурми росіян на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.
На Харківщині тривають бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки російських військ. Ще п’ять боєзіткнень тривають поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.
На Куп’янському напрямку українські воїни успішно зупинили шість наступальних дій противника. Бої відбувались у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.
