    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині відбито ворожі атаки біля Вовчанська та Куп’янська
21.09.2025  16:40   Рита Парфенова

На Харківщині відбито ворожі атаки біля Вовчанська та Куп’янська

Сили оборони стримали штурми росіян на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.

війна в україні

На Харківщині тривають бойові дії. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки російських військ. Ще п’ять боєзіткнень тривають поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку українські воїни успішно зупинили шість наступальних дій противника. Бої відбувались у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбито понад десять ворожих атак на двох напрямках.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Армія На Харківщині відбито понад десять ворожих атак на двох напрямках 18.09 Армія На Харківщині відбито майже 20 ворожих штурмів на двох напрямках 17.09 Армія На Харківщині за добу відбулося понад десять боєзіткнень на двох напрямках
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 