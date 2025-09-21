На Харківщині відбито понад десять ворожих атак на двох напрямках

Сили оборони України стримали наступальні дії армії рф на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, де противник намагався штурмувати позиції біля кількох населених пунктів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак противника. Бої точилися в районах Вовчанська та Красного Першого, а також у напрямку населених пунктів Западне та Бочкове.
На Куп’янському напрямку російські війська здійснили чотири штурмові атаки. Сили оборони України відбивали ворожі дії у бік села Мирне.
