21.09.2025 08:28 Рита Парфенова

На Харківщині відбито понад десять ворожих атак на двох напрямках

Сили оборони України стримали наступальні дії армії рф на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, де противник намагався штурмувати позиції біля кількох населених пунктів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак противника. Бої точилися в районах Вовчанська та Красного Першого, а також у напрямку населених пунктів Западне та Бочкове.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили чотири штурмові атаки. Сили оборони України відбивали ворожі дії у бік села Мирне.

