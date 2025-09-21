21.09.2025 08:41 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли три населені пункти Харківщини: зруйновані будівлі та склади

Минулої доби ворог атакував три населені пункти Харківської області. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, підприємства та склади.



На фото с. Тимофіївка

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За інформацією, обстріли здійснювалися з використанням різних типів озброєння: одного керованого авіаційного боєприпасу (КАБ), семи безпілотників типу «Герань-2» та одного FPV-дрона.

У Богодухівському районі в селі Тимофіївка пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та електромережі. У Великому Бурлуку Куп’янського району зазнало руйнувань складське приміщення, а також запаси насіння пшениці та соняшника. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено непрацююче підприємство, а в селі Білий Колодязь – приватний будинок.

Постраждалих серед населення внаслідок обстрілів немає.

