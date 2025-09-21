    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Військові рф обстріляли три населені пункти Харківщини: зруйновані будівлі та склади
21.09.2025  08:41   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли три населені пункти Харківщини: зруйновані будівлі та склади

Минулої доби ворог атакував три населені пункти Харківської області. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, підприємства та склади.


На фото с. Тимофіївка
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За інформацією, обстріли здійснювалися з використанням різних типів озброєння: одного керованого авіаційного боєприпасу (КАБ), семи безпілотників типу «Герань-2» та одного FPV-дрона.

У Богодухівському районі в селі Тимофіївка пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та електромережі. У Великому Бурлуку Куп’янського району зазнало руйнувань складське приміщення, а також запаси насіння пшениці та соняшника. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено непрацююче підприємство, а в селі Білий Колодязь – приватний будинок.

Постраждалих серед населення внаслідок обстрілів немає.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф окупанти завдали п'ять ударів БпЛА типу «Герань-2». по Чугуєву. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Надзвичайні події Пошкоджені будинки і склади – поліція зафіксувала наслідки обстрілів Харківщини (фото) 20.09 Надзвичайні події Росіяни атакували передмістя Харкова безпілотниками 20.09 Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 