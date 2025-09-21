Військові рф обстріляли три населені пункти Харківщини: зруйновані будівлі та склади

Минулої доби ворог атакував три населені пункти Харківської області. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, підприємства та склади.
Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
За інформацією, обстріли здійснювалися з використанням різних типів озброєння: одного керованого авіаційного боєприпасу (КАБ), семи безпілотників типу «Герань-2» та одного FPV-дрона.
У Богодухівському районі в селі Тимофіївка пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та електромережі. У Великому Бурлуку Куп’янського району зазнало руйнувань складське приміщення, а також запаси насіння пшениці та соняшника. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено непрацююче підприємство, а в селі Білий Колодязь – приватний будинок.
Постраждалих серед населення внаслідок обстрілів немає.
