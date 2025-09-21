    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині горіли склади та житлові будинки після ворожих обстрілів
21.09.2025  09:14   Рита Парфенова

На Харківщині горіли склади та житлові будинки після ворожих обстрілів

З 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 26 оперативних виїздів. Основна частина роботи стосувалася ліквідації пожеж, у тому числі спричинених обстрілами.

рятувальник дснс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 

Протягом доби з 20 по 21 вересня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 26 виїздів. З них 18 були пов’язані з ліквідацією пожеж, серед яких три виникли після ворожих атак у Куп’янському та Чугуївському районах. Там горіли складські будівлі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Окрім цього, протягом доби ліквідовано шість пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 8 гектарів. Також тривають роботи з гасіння п’яти лісових пожеж у Ізюмському районі.

Ще один виїзд рятувальники здійснили для перевірки наслідків обстрілу, п’ять разів надавали допомогу населенню, два – виконували інші завдання.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися три населені пункти Харківської області. 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Надзвичайні події Дрони рф спричинили пожежу на складі агропідприємства Харківщини (фото) 21.09 Надзвичайні події Вогнеборці Харкова врятували чоловіка під час пожежі в підвалі 18.09 Надзвичайні події Внаслідок обстрілів на Харківщині горіли будівлі й інфраструктура
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 