На Харківщині горіли склади та житлові будинки після ворожих обстрілів

З 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 26 оперативних виїздів. Основна частина роботи стосувалася ліквідації пожеж, у тому числі спричинених обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області,
Протягом доби з 20 по 21 вересня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 26 виїздів. З них 18 були пов’язані з ліквідацією пожеж, серед яких три виникли після ворожих атак у Куп’янському та Чугуївському районах. Там горіли складські будівлі та об’єкти цивільної інфраструктури.
Окрім цього, протягом доби ліквідовано шість пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 8 гектарів. Також тривають роботи з гасіння п’яти лісових пожеж у Ізюмському районі.
Ще один виїзд рятувальники здійснили для перевірки наслідків обстрілу, п’ять разів надавали допомогу населенню, два – виконували інші завдання.
Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.
