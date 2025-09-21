21.09.2025 09:40 Рита Парфенова

Вогнеборці Харкова врятували чоловіка під час пожежі в підвалі

У Новобаварському районі Харкова внаслідок займання в підвалі закинутої будівлі врятували чоловіка 1979 року народження.

У Новобаварському районі Харкова сталася побутова пожежа в підвалі нежитлової будівлі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області,

У підвалі загорілося сміття на площі близько 25 квадратних метрів.

Рятувальники, які прибули на виклик, виявили в приміщенні чоловіка 1979 року народження та вивели його у безпечне місце.

За попередніми висновками, причиною займання стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 26 оперативних виїздів. Основна частина роботи стосувалася ліквідації пожеж, у тому числі спричинених обстрілами.