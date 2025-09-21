21.09.2025 10:19 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів – 13

Харків – 12

Богодухів – 14

Коломак – 11

Великий Бурлук – 14

Печеніги – 11

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 10

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

