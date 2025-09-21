    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пошкоджені будинки і склади – поліція зафіксувала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
21.09.2025  10:43   Рита Парфенова

Пошкоджені будинки і склади – поліція зафіксувала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Протягом доби війська рф завдали ударів по населених пунктах Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів. Пошкоджено житлові будинки, складські та господарські споруди, обійшлося без постраждалих.

На Харківщині поліція фіксує руйнування після ударів росіян

На Харківщині тривають обстріли з боку російських військ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом минулої доби удари зафіксовано у Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах. Для атак окупанти використовували керовані авіабомби та безпілотники.

У Чугуєві через влучання дронів пошкоджено порожнє складське приміщення. У селищі Білий Колодязь постраждали житлові будинки. Вночі дрони рф атакували село Тимофіївка Золочівської громади, де пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди та енергомережі.

На Харківщині поліція фіксує руйнування після ударів росіян

На території Куп’янського району також зафіксовані руйнування житлових будинків. У селищі Великий Бурлук від ударів дронів пошкоджено господарську споруду агропідприємства.

Поліцейські Харківщини задокументували наслідки обстрілів і внесли відомості до ЄРДР за фактами злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф.

На Харківщині поліція фіксує руйнування після ударів росіян

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися три населені пункти Харківської області. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Надзвичайні події Військові рф обстріляли три населені пункти Харківщини: зруйновані будівлі та склади 20.09 Надзвичайні події Росіяни атакували передмістя Харкова безпілотниками 20.09 Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 