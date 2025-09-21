21.09.2025 10:43 Рита Парфенова

Пошкоджені будинки і склади – поліція зафіксувала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Протягом доби війська рф завдали ударів по населених пунктах Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів. Пошкоджено житлові будинки, складські та господарські споруди, обійшлося без постраждалих.

На Харківщині тривають обстріли з боку російських військ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом минулої доби удари зафіксовано у Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах. Для атак окупанти використовували керовані авіабомби та безпілотники.

У Чугуєві через влучання дронів пошкоджено порожнє складське приміщення. У селищі Білий Колодязь постраждали житлові будинки. Вночі дрони рф атакували село Тимофіївка Золочівської громади, де пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди та енергомережі.

На території Куп’янського району також зафіксовані руйнування житлових будинків. У селищі Великий Бурлук від ударів дронів пошкоджено господарську споруду агропідприємства.

Поліцейські Харківщини задокументували наслідки обстрілів і внесли відомості до ЄРДР за фактами злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф.

