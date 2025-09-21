21.09.2025 11:38 Рита Парфенова

Дрони рф спричинили пожежу на складі агропідприємства Харківщини (фото)

У Великому Бурлуку внаслідок удару безпілотників зайнялася складська будівля. Полум’я охопило 200 кв. м покрівлі, однак рятувальники швидко локалізували вогонь. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області,

У ніч на 21 вересня війська рф атакували дронами селище Великий Бурлук Куп’янського району. Влучання зафіксовані по території місцевого агропідприємства.

Внаслідок удару загорілася покрівля складської будівлі. Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів.

На місці працювали підрозділи ДСНС: 13 рятувальників та 3 одиниці техніки, серед яких медичний розрахунок і офіцер громади. Вогонь вдалося ліквідувати оперативно.

Жертв та постраждалих унаслідок атаки немає.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися три населені пункти Харківської області.

