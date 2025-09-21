    
Дрони рф спричинили пожежу на складі агропідприємства Харківщини (фото)

У Великому Бурлуку внаслідок удару безпілотників зайнялася складська будівля. Полум’я охопило 200 кв. м покрівлі, однак рятувальники швидко локалізували вогонь. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 

У ніч на 21 вересня війська рф атакували дронами селище Великий Бурлук Куп’янського району. Влучання зафіксовані по території місцевого агропідприємства.

Куп’янський район – рятувальники загасили пожежу після атаки дронів рф

Внаслідок удару загорілася покрівля складської будівлі. Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів.

На місці працювали підрозділи ДСНС: 13 рятувальників та 3 одиниці техніки, серед яких медичний розрахунок і офіцер громади. Вогонь вдалося ліквідувати оперативно.

Жертв та постраждалих унаслідок атаки немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися три населені пункти Харківської області. 
 

