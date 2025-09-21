21.09.2025 13:09 Рита Парфенова

Екологи оцінили збитки довкіллю від масованого обстрілу вокзалу у Лозовій

Державна екологічна інспекція Харківщини підрахувала шкоду від ударів рф по залізничній інфраструктурі у Лозовій. Втрати становлять щонайменше 385 мільйонів гривень.

Державна екологічна інспекція у Харківській області повідомила про визначення шкоди, завданої довкіллю внаслідок ворожих обстрілів у Лозовій, передає РЕДПОСТ.

5 серпня 2025 року війська рф атакували об’єкти регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». У результаті було пошкоджено адміністративно-виробничу будівлю «Лозівської дистанції колії» та тягову підстанцію «Лозівської дистанції електропостачання». Обстріли призвели до засмічення земельних ресурсів.

За затвердженою методикою Інспекція провела розрахунок екологічних збитків. Їхній розмір склав щонайменше 385 мільйонів гривень.

Матеріали передані до правоохоронних органів для подальшого реагування відповідно до законодавства України та норм міжнародного права.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram