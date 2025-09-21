21.09.2025 14:29 Рита Парфенова

Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року: точний час, де буде видно і чому українці його пропустять

21 вересня відбудеться часткове сонячне затемнення, яке вже назвали найвидовищнішим за останні десять років. Місяць закриє до 89% сонячного диска, але побачити явище на власні очі зможуть лише мешканці південної півкулі.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , 21 вересня 2025 року світ спостерігатиме за рідкісним астрономічним явищем — сонячним затемненням. Астрономи називають його найбільш видовищним за останнє десятиліття.

Затемнення розпочнеться о 20:29 за київським часом, максимального піку досягне о 22:41 і завершиться о 00:53 вже 22 вересня. У цей період Місяць закриє до 89% сонячного диска. Загальна тривалість явища складе понад 1 годину 20 хвилин.

Побачити затемнення наживо зможуть лише мешканці півдня Австралії, островів у Тихому океані та Антарктиди. Всього це близько 0,2% населення планети — приблизно 16,6 млн осіб. На піку, коли Місяць закриє понад 70% Сонця, явище буде доступне лише для 409 тисяч людей. Україна до цього списку, на жаль, не входить.

Однак шанс побачити затемнення буде у форматі онлайн. Пряму трансляцію організує портал Time and Date, початок співпаде з першими хвилинами астрономічного явища. Українцям варто приєднатися до перегляду близько 20:30 за київським часом.

Наступне часткове сонячне затемнення, яке стане доступним для спостереження в Україні, відбудеться 12 серпня 2026 року.

Астрологи радять у день затемнення уникати нових починань, важливих рішень і конфліктів, а також не перевантажувати себе роботою чи надмірностями в їжі та алкоголі. Натомість рекомендують відпочити, провести час у спокої, зайнятися медитацією або завершити незакінчені справи.

Водночас варто пам’ятати: астрологічні прогнози не мають наукового підтвердження і носять радше розважальний характер.