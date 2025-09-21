    
Главная Новини Харкова Спорт Харків визначив переможців з бадмінтону на «Спартакіаді-2025»
21.09.2025  15:36   Рита Парфенова

Харків визначив переможців з бадмінтону на «Спартакіаді-2025»

У фінальних поєдинках міської «Спартакіади-2025» з бадмінтону спортсмени виборювали нагороди та демонстрували командну єдність, витривалість і повагу до суперників.

Новини Харкова: нагороди з бадмінтону на «Спартакіаді-2025»

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City в Харкові завершилися змагання з бадмінтону в межах «Спартакіади-2025». У напруженій боротьбі за першість зустрілися найсильніші команди, де кожен розіграш міг стати вирішальним.

Переможцями стала команда Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту, яка виборола золото, підтвердивши високу майстерність і витривалість.

Срібні нагороди отримала об’єднана команда КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал», яка відзначилась енергійною грою та точністю ударів.

Бронзу завоювала команда Адміністрації Шевченківського району, продемонструвавши силу духу та стійкість у протистоянні з суперниками.

Організатори подякували всім учасникам за чесну гру та створене спортивне свято, підкресливши, що подібні змагання об’єднують міську громаду й мотивують до розвитку спорту.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові визначилися переможці та призери етапу з бадмінтону змагань "Битва Департаментів".

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.09 Спорт Харків’яни стали чемпіонами світу серед військовослужбовців-шпажистів (фото) 19.09 Спорт Харків'яни стали чемпіонами та призерами першісті Європи з карате 18.09 Спорт Спортсмени Харківщини вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу по пара-армрестлінгу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 