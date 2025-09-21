Харків визначив переможців з бадмінтону на «Спартакіаді-2025»

У фінальних поєдинках міської «Спартакіади-2025» з бадмінтону спортсмени виборювали нагороди та демонстрували командну єдність, витривалість і повагу до суперників.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City в Харкові завершилися змагання з бадмінтону в межах «Спартакіади-2025». У напруженій боротьбі за першість зустрілися найсильніші команди, де кожен розіграш міг стати вирішальним.
Переможцями стала команда Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту, яка виборола золото, підтвердивши високу майстерність і витривалість.
Срібні нагороди отримала об’єднана команда КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал», яка відзначилась енергійною грою та точністю ударів.
Бронзу завоювала команда Адміністрації Шевченківського району, продемонструвавши силу духу та стійкість у протистоянні з суперниками.
Організатори подякували всім учасникам за чесну гру та створене спортивне свято, підкресливши, що подібні змагання об’єднують міську громаду й мотивують до розвитку спорту.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові визначилися переможці та призери етапу з бадмінтону змагань "Битва Департаментів".
Комментариев: 0
День подарує багато ідей, але більшість із них виявляться марними. Записуйте думки для перевірки пізніше та уникайте непотрібних витрат.
У Харкові протягом дня погода обіцяє бути безхмарною. Опадів не прогнозують.
Щороку третьої неділі вересня в Україні відзначають День батька та День працівників лісу.
влажность:
давление:
ветер: