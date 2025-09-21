21.09.2025 15:36 Рита Парфенова

Харків визначив переможців з бадмінтону на «Спартакіаді-2025»

У фінальних поєдинках міської «Спартакіади-2025» з бадмінтону спортсмени виборювали нагороди та демонстрували командну єдність, витривалість і повагу до суперників.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City в Харкові завершилися змагання з бадмінтону в межах «Спартакіади-2025». У напруженій боротьбі за першість зустрілися найсильніші команди, де кожен розіграш міг стати вирішальним.

Переможцями стала команда Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту, яка виборола золото, підтвердивши високу майстерність і витривалість.

Срібні нагороди отримала об’єднана команда КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал», яка відзначилась енергійною грою та точністю ударів.

Бронзу завоювала команда Адміністрації Шевченківського району, продемонструвавши силу духу та стійкість у протистоянні з суперниками.

Організатори подякували всім учасникам за чесну гру та створене спортивне свято, підкресливши, що подібні змагання об’єднують міську громаду й мотивують до розвитку спорту.

