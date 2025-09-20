    
У Харкові визначилися переможці та призери етапу з бадмінтону змагань "Битва Департаментів"
20.09.2025  18:38   Дмитро Колонєй

У Харкові визначилися переможці та призери етапу з бадмінтону змагань "Битва Департаментів"

У бадмінтонних баталіях Харкова взяли участь 14 команд.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в перший день етапу з бадмінтону спортивних змагань «Битва Департаментів, Комунальних підприємств та районних Адміністрацій" на майданчик вийшли 14 команд, які виборювали путівки до фіналу  у трьох групах.
 
До фіналу вийшли 6 найсильніших команд: 
  • об’єднана команда КП «Харківські теплові мережі» / КП «Харківводоканал»,
  • адміністрації  Шевченківського та  Немишлянського районів, 
  • КП «Ритуал»,
  • КП «Харківський метрополітен»
  • Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту.                                                   

Переможцями та призерами фінальної частини спортивних протистоянь   

  1. Перше місце зайняла команді Департаменту сім'ї, молоді та спорту
  2. Віце-чемпіонами стала Об'єднана команда КП " Харківводоканал"/ "Харківські теплові мережі" 
  3. Третє місце посіла команда адміністрації Шевченківського району. 

   Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків’яни стали чемпіонами світу серед військовослужбовців-шпажистів.

 

