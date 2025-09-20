20.09.2025 13:01 Дмитро Колонєй

Харків’яни стали чемпіонами світу серед військовослужбовців-шпажистів (фото)

Харків'яни привезли вищі нагороди з Севіл'ї.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Роман Свічкар та Ян Сич з Харкова у складі збірної України стали чемпіонами на 48-му чемпіонаті світу серед військовослужбовців (CISM), що проходив у Севільї. У змаганнях взяли участь спортсмени з 19 країн світу. Чемпіонат відбувся під егідою Міжнародної ради військового спорту (CISM).

У складі національної збірної виступали Євген Макієнко, Володимир Станкевич та харків’яни Роман Свічкар і Ян Сич.

Наші спортсмени здолали

Італію у чвертьфіналі (45:35),

Францію у півфіналі (45:27) та

Угорщину (45:43) у фіналі, у складі якої виступав олімпійський чемпіон Гергеї Шіклоші.

Срібні медалі у командному турнірі здобула жіноча збірна України, ще раз підтвердивши високий рівень українського фехтування.