На вулиці у центрі Харкова зіткнулися автівки

Правоохоронці Харкова з'ясовують обставини ДТП.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у центрі Харкова сталася аварія. На вулиці Григорія Сковороди зіткнулися автомобілі. Подробиць щодо постраждалих у автотрощі наразі немає. На місці події працює поліція. Правоохороні з'ясовують як сталося зіткнення.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про смертельну ДТП у Харківській області, водій вантажівки залишив місце події.
