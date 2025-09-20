    
20.09.2025  12:00   Дмитро Колонєй

На вулиці у центрі Харкова зіткнулися автівки

Правоохоронці Харкова з'ясовують обставини ДТП.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у центрі Харкова сталася аварія. На вулиці Григорія Сковороди зіткнулися автомобілі. Подробиць щодо постраждалих у автотрощі наразі немає. На місці події працює поліція. Правоохороні з'ясовують як сталося зіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про смертельну ДТП у Харківській області, водій вантажівки залишив місце події.

   

дтп, аварія, харків
