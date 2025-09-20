20.09.2025 12:00 Дмитро Колонєй

На вулиці у центрі Харкова зіткнулися автівки

Правоохоронці Харкова з'ясовують обставини ДТП.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у центрі Харкова сталася аварія. На вулиці Григорія Сковороди зіткнулися автомобілі. Подробиць щодо постраждалих у автотрощі наразі немає. На місці події працює поліція. Правоохороні з'ясовують як сталося зіткнення.

