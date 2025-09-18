    
18.09.2025  12:45   Віталій Хіневич

Смертельна ДТП у Харківській області: водій вантажівки залишив місце події

13 вересня близько 21:20 до Чугуївського РУП надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Київ-Харків-Довжанський поблизу села Кам’яна Яруга.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За адресою відбулося зіткнення автомобіля Hyundai Tucson із вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП 50-річний водій легковика від отриманих травм помер на місці, а 43-річна пасажирка зазнала поранень. Водій вантажівки з місця пригоди зник.
 
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
У ході проведення оперативних заходів працівники Управління карного розшуку встановили та затримали причетного до ДТП 35-річного водія вантажівки КАМАЗ. 
 
 
Зловмиснику повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
 
За вчинений злочин чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області водій мопеда збив жінку та поїхав з місця ДТП.
 
