18.09.2025 12:38 Рита Парфенова

Бригада «Гарт» знищила ворожу техніку та обладнання на Харківщині (відео)

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують уражати російські позиції на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові продовжують виконувати завдання з протидії російсько-окупаційним військам. Розвідувально-ударні групи БПЛА бригади «Гарт» уразили низку важливих ворожих цілей.

Під час виконання бойових завдань було знищено:

ворожу гармату,

дві автівки,

склад з боєкомплектом,

комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М»,

антени зв’язку,

точки запуску БПЛА противника.

Ці дії спрямовані на зниження бойового потенціалу ворога та посилення обороноздатності українських підрозділів на напрямку.

