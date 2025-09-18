    
Главная Новини Харкова Армія Бригада «Гарт» знищила ворожу техніку та обладнання на Харківщині (відео)
18.09.2025  12:38   Рита Парфенова

Бригада «Гарт» знищила ворожу техніку та обладнання на Харківщині (відео)

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують уражати російські позиції на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові продовжують виконувати завдання з протидії російсько-окупаційним військам. Розвідувально-ударні групи БПЛА бригади «Гарт» уразили низку важливих ворожих цілей.

Під час виконання бойових завдань було знищено:

  • ворожу гармату,
  • дві автівки,
  • склад з боєкомплектом,
  • комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М»,
  • антени зв’язку,
  • точки запуску БПЛА противника.

Ці дії спрямовані на зниження бойового потенціалу ворога та посилення обороноздатності українських підрозділів на напрямку.

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як підрозділ РУБпАК «Прайм» знищив мінометні позиції та склад ворога на Харківщині.

Тэги:  агрессия россии, сталевий кордон, прикордонники, харків
