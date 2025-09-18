Бригада «Гарт» знищила ворожу техніку та обладнання на Харківщині (відео)

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують уражати російські позиції на Південно-Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові продовжують виконувати завдання з протидії російсько-окупаційним військам. Розвідувально-ударні групи БПЛА бригади «Гарт» уразили низку важливих ворожих цілей.
Під час виконання бойових завдань було знищено:
Ці дії спрямовані на зниження бойового потенціалу ворога та посилення обороноздатності українських підрозділів на напрямку.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як підрозділ РУБпАК «Прайм» знищив мінометні позиції та склад ворога на Харківщині.
Комментариев: 0
Зірки дарують енергію, рішучість і силу відстоювати власні інтереси. Щоб досягти успіху, важливо зосередитися на своїх цілях, а не на суперництві.
У Харкові весь день збережеться хмарність. Вранці йтиме сильний дощ, удень він стане слабшим і до вечора припиниться.
Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.
влажность:
давление:
ветер: