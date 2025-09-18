18.09.2025 12:30

Кадри демонтажу будинків, пошкоджених ворожими обстрілами

У Харкові тривають роботи з демонтажу багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів російської федерації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

Наразі роботи ведуться за адресами: вул. Метробудівників, 1 та вул. Наталії Ужвій, 96 (2-й під’їзд). Також завершується демонтаж будинку за адресою: вул. Метробудівників, 9.

Раніше було завершено демонтаж будинків за адресами: вул. Академіка Проскури, 9-В та вул. Наталії Ужвій, 62. Проєкт реалізується за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

