18.09.2025 12:14 Рита Парфенова

У Шевченковому на Харківщині впав ворожий БПЛА

18 вересня близько 08:45 у селищі Шевченкове зафіксовано падіння ворожого безпілотного літального апарата на в’їзді в населений пункт.

Про обстріли повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.

Сьогодні, 18 вересня, о 08:45 на в’їзді в селище Шевченкове зафіксовано падіння ворожого БПЛА. За попередньою інформацією, внаслідок події люди не постраждали.

Місцеві служби продовжують обстеження місця події та забезпечують безпеку території.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області.