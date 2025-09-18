У Шевченковому на Харківщині впав ворожий БПЛА

18 вересня близько 08:45 у селищі Шевченкове зафіксовано падіння ворожого безпілотного літального апарата на в’їзді в населений пункт.
Про обстріли повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.
Сьогодні, 18 вересня, о 08:45 на в’їзді в селище Шевченкове зафіксовано падіння ворожого БПЛА. За попередньою інформацією, внаслідок події люди не постраждали.
Місцеві служби продовжують обстеження місця події та забезпечують безпеку території.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області.
