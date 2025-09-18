    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Шевченковому на Харківщині впав ворожий БПЛА
18.09.2025  12:14   Рита Парфенова

У Шевченковому на Харківщині впав ворожий БПЛА

18 вересня близько 08:45 у селищі Шевченкове зафіксовано падіння ворожого безпілотного літального апарата на в’їзді в населений пункт.

Новини Харкова: у Шевченковому впав ворожий БПЛА

Про обстріли повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.

Сьогодні, 18 вересня, о 08:45 на в’їзді в селище Шевченкове зафіксовано падіння ворожого БПЛА. За попередньою інформацією, внаслідок події люди не постраждали.

Місцеві служби продовжують обстеження місця події та забезпечують безпеку території.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби російські війська завдали ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.09 Надзвичайні події Поліція Харківщини фіксує наслідки обстрілів та веде розслідування воєнних злочинів 18.09 Надзвичайні події На Харківщині обстріляно чотири населені пункти: є загиблий і поранені 18.09 Надзвичайні події Внаслідок обстрілів на Харківщині горіли будівлі й інфраструктура
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 